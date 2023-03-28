لجنة نيابية: اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان24)- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي يوم الاثنين، عن موعد تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن عضو اللجنة زينب الموسوي، إن "هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي"، مبينة، أن" مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة".

وأضافت، أن "قانون النفط والغاز الاتحادي يضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط بالوسط والجنوب".

وأشارت إلى، أن المباحثات جارية حول مسودة القانون لحل الخلافات بين الحكومة الإتحادية والإقليم بشكل نهائي.

ولفتت الى ان "القانون سيتضمن تسليم الإيرادات النفطية من الإقليم البالغة قرابة 500 ألف برميل يوميا إلى الخزينة العامة".