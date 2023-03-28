سیاسة

السوداني وولي العهد السعودي يؤكدان على مواصلة التعاون في مختلف المجالات

author_image سوار أحمد
العراق السوداني محمد بن سلمان السعودية العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشهد الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والدعاء لله جلّ وعلا أن يعيده على البلدين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير والازدهار." 
وأضاف، أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية".

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