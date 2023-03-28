لمواصلة المفاوضات.. وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 28 آذار مارس 2023، أن وفداً حكوميا برئاسة وزير المالية والإقتصاد آوات شيخ جناب، يزور بغداد لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان، أن الوفد برئاسة شيخ جناب، ويضم بعضويته كلا من: كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن "وفد حكومة الإقليم، سيبحث مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ملف النفط وسيواصل المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، ومن المقرر عقد اجتماعات مهمة رفيعة المستوى".

من جهته نشر المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار، في حسابه على تويتر "ان الزيارة بشأن التباحث حول ملف النفط، وفد الاقليم يعود الى بغداد اليوم".

وأعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني قبل أيام، أنه سيتم إرسال وفد حكومي إلى بغداد للتباحث حول ملف النفط بعد قرار المحكمة الفرنسية بعدم قانونية تصدير نفط الإقليم إلى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية.