صحة وبیئة

طقس العراق.. انخفاض جديد في درجات الحرارة في البلاد

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ،ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف