في رسالة رسمية.. محافظ دهوك يدعو الى جعل عقرة "عاصمة نوروز"

أربيل (كوردستان24)- دعا محافظ دهوك علي تتر اليوم الثلاثاء 28 آذار مارس 2023، حكومة إقليم كوردستان، الى جعل مدينة آكري "عقرة"، عاصمة لأعياد نوروز.

وفي رسالة رسمية لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، طالب علي تتر، بجعل مدينة عقرة الواقعة في محافظة دهوك، عاصمة لنوروز، نظرا لطريقة سكانها الخاصة والمتفردة بالاحتفاء بهذه المناسبة.

وتتميز عقرة بطقوس احتفال بالنوروز، تميزها عن باقي المدن والمناطق الكوردستانية، فالإعداد للمناسبة يتم قبل أيام أو أسابيع من قبل شبان متطوعين، حيث يحملون المشاعل ويصعدون القلعة والجبال المطلة على المدينة، عشية يوم نوروز، في مشهد جمالي فريد.

في غضون ذلك ، قال رئيس بلدية عقرة، بلند رزا زيباري، ان أكثر من 100 ألف شخص حضروا احتفالات عقرة عشية عيد نوروز، كما أن نحو 500 ضيف أجنبي حضروا الاحتفالية.