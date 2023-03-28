سیاسة

في رسالة رسمية.. محافظ دهوك يدعو الى جعل عقرة "عاصمة نوروز"

author_image سوار أحمد
کوردستان عقرة دهوك نوروز عاصمة نوروز

أربيل (كوردستان24)- دعا محافظ دهوك علي تتر اليوم الثلاثاء 28 آذار مارس 2023، حكومة إقليم كوردستان، الى جعل مدينة آكري "عقرة"، عاصمة لأعياد نوروز.

وفي رسالة رسمية لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، طالب علي تتر، بجعل مدينة عقرة الواقعة في محافظة دهوك، عاصمة لنوروز، نظرا لطريقة سكانها الخاصة والمتفردة بالاحتفاء بهذه المناسبة.

وتتميز عقرة بطقوس احتفال بالنوروز، تميزها عن باقي المدن والمناطق الكوردستانية، فالإعداد للمناسبة يتم قبل أيام أو أسابيع من قبل شبان متطوعين، حيث يحملون المشاعل ويصعدون القلعة والجبال المطلة على المدينة، عشية يوم نوروز، في مشهد جمالي فريد.

في غضون ذلك ، قال رئيس بلدية عقرة، بلند رزا زيباري، ان أكثر من 100 ألف شخص حضروا احتفالات عقرة عشية عيد نوروز، كما أن نحو 500 ضيف أجنبي حضروا الاحتفالية.

ي

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف