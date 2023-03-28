سیاسة

الهجرة تعلن اصدار 132 بطاقة وطنية للنازحين بمخيمات الموصل

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة مخيمات الموصل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، إصدار 132 بطاقة وطنية للنازحين بمخيمات الموصل.

وذكر بيان للوزارة، أن" 132 نازحاً تسلم من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بطاقاتهم الوطنية، ضمن جهود دعم فئات عناية الوزارة وإيجاد الحلول لمشكلاتهم".

وأضاف أن "ذلك جاء بالتنسيق المسبق بين دائرة الهجرة في نينوى، ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ومع منظمة الأنترسوس المعنية بالشؤون القانونية وإصدار المستمسكات، بالإضافة لجهود الفرق واللجان الخاصة بإصدار المستمسكات التي حضرت داخل المخيمات".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف