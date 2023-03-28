الهجرة تعلن اصدار 132 بطاقة وطنية للنازحين بمخيمات الموصل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، إصدار 132 بطاقة وطنية للنازحين بمخيمات الموصل.

وذكر بيان للوزارة، أن" 132 نازحاً تسلم من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بطاقاتهم الوطنية، ضمن جهود دعم فئات عناية الوزارة وإيجاد الحلول لمشكلاتهم".

وأضاف أن "ذلك جاء بالتنسيق المسبق بين دائرة الهجرة في نينوى، ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ومع منظمة الأنترسوس المعنية بالشؤون القانونية وإصدار المستمسكات، بالإضافة لجهود الفرق واللجان الخاصة بإصدار المستمسكات التي حضرت داخل المخيمات".