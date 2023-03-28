صحة وبیئة

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شمال شرق اليابان

author_image سوار أحمد
العالم زلزال اليابان

أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هوكايدو اليابانية، ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية الرئيسية في البلاد، وقد تم تسجيل الهزات في الساعة 12:18 بتوقيت موسكو، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا تحت الماء.

وقد شعر السكان بهزات ارتدادية تصل إلى 4 نقاط في محافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي. ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، كما لا توجد كذلك معلومات حول انقطاعات في حركة القطارات.

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