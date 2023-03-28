محافظ المركزي يكشف أسباب استقرار صرف الدولار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن استقرار أسعار صرف الدولار في البلاد، كان ناتجاً عن الحزم الثلاث التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية.

وقال العلاق إن "إجراءات المركزي مستمرة، والحزم التي أطلقها جدية وساهمت في استقرار سعر صرف الدولار ولا نزال مستمرين في إجراءاتنا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "احتياطي البنك المركزي يعتمد على الإيرادات النفطية، كونه مصدر الاحتياطي من العملة الأجنبية"، مبيناً أن "احتياطي المركزي الموجود حالياً هو ضمن المعايير الدولية".

وكان مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكّد أن الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن، لافتاً إلى أن احتياطي البنك المركزي بلغ نحو 115 مليار دولار.

وقال محمد صالح إن "القطاع المالي العراقي يعيش بظرف انتقالي، يتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 إلى 1300 دينار للدولار الواحد".

وقال "الوضع الاقتصادي يتحسن بالتدريج طالما هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال"، لافتاً الى أنه "خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي".

وطمأن محمد صالح العراقيين بأن "احتياطات العراق كافية وحرية التحويل متوفرة من خلال الأطر القانونية والامتثال، حيث إن الاستيرادات تتم على سعر صرف 1300 دينار للدولار، وذلك يمنح قوة للدينار العراقي".

وكشف أن "الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن"، موضحاً أن "العراق نحو تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم".