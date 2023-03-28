الاستخبارات العراقية تقبض على شخصٍ ابتزَّ أكثر من 20 فتاة

أربيل (كوردستان 24)- ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، القبض على شخصٍ بتهمة تنفيذ جرائم ابتزاز بحق أكثر من 20 فتاة.

وقال بيانٌ لوكالة الاستخبارات العراقية، أن المتّهم "م. ه. ش" كان يستغلّ حاجة الفتيات للعمل والإعلان عن وظائف شاغرة لهن، سواء في مراكز التجميل أو المراكز الطبية.

وتابع البيان الذي تابعته كوردستان 24، "بعد أن استقبل المتّهم العديد من المراسلات والمكالمات، بدأ باستدراج الضحايا، حتى تجاوز أعداد الفتيات اللاتي تعرّضن للابتزاز الـ 20 فتاةً".

واتخذت وكالة الاستخبارات الاتحادية كافة الإجراءات القانونية بحق المتّهم، لإكمال أوراقه التحقيقية وتحويله إلى القضاء المختص.