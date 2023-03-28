سیاسة

الخطوط الجوية العراقیة تخفض أجور تذاكر السفر للمتقاعدين

author_image دیار بکر
العراق

 أربیل (كوردستان 24 ) أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استكمال الإجراءات المطلوبة لتخفيض أجور تذاكر السفر للمتقاعدين.

وذكر بيان للخطوط الجوية تابعته كوردستان 24  أنه "تم استكمال جميع الإجراءات المطلوبة لمنح المتقاعدين نسبة تخفيض 25 ‎%‎ على سعر تذاكر السفر على متن الأسطول الجوي للناقل الوطني، ويكون ذلك التخفيض شاملاً لتذكرة واحدة سنوياً".
وقال مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين حسب البيان: إن "هذه الخطوة جاءت استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف مباشر من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والتي جاءت دعماً لهذه الشريحة المهمة"، مؤكداً "حرص الخطوط الجوية العراقية على تنفيذ جميع التوجيهات والقرارات الحكومية خدمة للصالح العام".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف