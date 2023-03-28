الخطوط الجوية العراقیة تخفض أجور تذاكر السفر للمتقاعدين

أربیل (كوردستان 24 ) أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استكمال الإجراءات المطلوبة لتخفيض أجور تذاكر السفر للمتقاعدين.

وذكر بيان للخطوط الجوية تابعته كوردستان 24 أنه "تم استكمال جميع الإجراءات المطلوبة لمنح المتقاعدين نسبة تخفيض 25 ‎%‎ على سعر تذاكر السفر على متن الأسطول الجوي للناقل الوطني، ويكون ذلك التخفيض شاملاً لتذكرة واحدة سنوياً".

وقال مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين حسب البيان: إن "هذه الخطوة جاءت استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف مباشر من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والتي جاءت دعماً لهذه الشريحة المهمة"، مؤكداً "حرص الخطوط الجوية العراقية على تنفيذ جميع التوجيهات والقرارات الحكومية خدمة للصالح العام".