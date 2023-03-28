ألمانيا تجدّد تأكيدها على بقاء قواتها في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على استمرار دعم بلادها للعراق وكوردستان، مشيرةً إلى أن القوات الألمانية ستواصل تواجدها في الإقليم.

جاء ذلك، خلال رسالةٍ بعثتها بيربوك، لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، شكرت فيها رئيس الإقليم على الاستقبال الودي الذي حظيت به لدى زيارتها إلى كوردستان في الفترة من 7 إلى 10 مارس آذار الجاري.

وأعربت الوزيرة الألمانية عن تقدير بلادها لإقليم كوردستان على استضافته وإيوائه النازحين منذ 2014 في أعقاب هجمات واعتداءات داعش، وخاصة النازحين من المكونين المسيحي والإيزيدي.

وجّددت بيربوك التأكيد على مساندة بلادها لعودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم، وحثت إقليم كوردستان والعراق على الحوار والعمل حيال هذا الموضوع.

كما أشارت إلى أن ألمانيا يهمها أن يجري العمل بجد على مواجهة مخاطر التغير المناخي في العراق وإقليم كوردستان.