رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقّى رسالةً من وزيرة الخارجية الألمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن شكرها لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على ترحيبه الحار خلال زيارتها إلى الإقليم في الفترة بين 7 و10 مارس آذار الجاري.

وجدّدت بيربوك في رسالةٍ إلى مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، التأكيد على استمرار بلادها في تقديم الدعم إلى إقليم كوردستان.

وقالت الوزيرة الألمانية في الرسالة الموجّهة لرئيس حكومة كوردستان: "سررت أن أسمع منكم أن حماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والصحفيين، لها أهمية خاصة بالنسبة لحكومتكم".

وأضافت: "كما أرحب بحرارة إزاء حرصكم ورغبتكم في المواجهة الفاعلة للتبعات الناجمة عن أزمة التغيّر المناخي، إذ أن هذا الأمر يمثل شرطاً أساسياً بالنسبة للمواطنين من أجل استشراف آفاق المستقبل في وطنهم".

في غضون ذلك، وجّهت بيربوك الشكر إلى رئيس حكومة كوردستان لاستضافة الإقليم "أكبر عدد من النازحين من العراق منذ 2014 وحمايتهم".

وقالت: "أشكركم على احتضان إقليمكم أكبر عدد من النازحين داخلياً من جميع أنحاء العراق منذ 2014، وما زالوا ينعمون بحمايتكم إلى الآن".

وتابعت "يحتاج الإيزيديون والمسيحيون والمجتمعات المنتمية إلى الأقليات الأخرى إلى آفاق مستقبلية تتعدى الحياة داخل المخيمات، وتمنحهم الأمن المجتمعي. وأودّ أن أشجعكم على مواصلة العمل على هذا النحو في إقليمكم، وكذلك في الحوار مع بغداد".

وختمت وزيرة الخارجية الألمانية رسالتها بالقول: "آمل أن تُرسى العلاقات بين بغداد وأربيل- بعد التشكيل الناجح للحكومة في بغداد- على أسس جديدة تؤطرها الثقة، بما يمكّن استخدام الثروات الغنية في العراق والإقليم على أكمل وجه، من أجل رخاء الشعب ورفاهيته".