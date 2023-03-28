سقوط طائرة مسيرة في احد مناطق أربيل

أربيل (كوردستان 24 ) - سقطت طائرة مسيرة مساء اليوم الثلاثاء 28 اذار في احد مناطق أربيل دون وقوع خسائرة بشرية .

قال المتحدث باسم قوات الاساییش في أربيل لكوردستان 24 إن طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف تحطمت في أربيل أثناء سقوطها بسبب مشاكل فنية ، وأن الطائرة كانت خلال عملية تدريب وتم التقاطها بعد التحقق منها .

وأكد المقدم صباح خضر المتحدث باسم قوات أساييش أربيل لكوردستان 24 إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف تحطمت بسبب مشكلة فنية.

وبحسب مراسل كوردستان 24 ، سقطت طائرة مسيرة في ساحة أحد المنازل في مجتمع (سيبيران )، مما ألحق أضرارا مادية بالمنزل والكهرباء في المنطقة ،دون إحداث خسائرة بشرية .