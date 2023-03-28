وزارة البيشمركة تجتمع مع فريق التعاون الأمني في القنصلية الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماعٍ مع مسؤول مستشاري التحالف الدولي ومسؤول فريق التعاون الأمني في القنصلية الأميركية بأربيل.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن الاجتماع شدّد على أهمية استمرار دعم الولايات المتحدة وقوات التحالف في إقليم كوردستان والتنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة الكوردستانية، بهدف دعم جهود الوزارة حيال قضية إصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

وفي جزءٍ آخر من اللقاء، ناقش المجتمعون الخطوات السابقة التي اتخذنها وزارة البيشمركة بخصوص تشكيل وتكليف الفرقتين الأولى والثانية في قوات البيشمركة، والتي انتهى العمل عليها إدارياً.

كما أكّد الاجتماع على تنفيذ الإجراءات الجديدة بغية إنجاح هذه المسألة.