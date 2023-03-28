سیاسة

وزارة البيشمركة تجتمع مع فريق التعاون الأمني في القنصلية الأميركية

author_image Kurdistan24 اربیل
من أجواء الاجتماع
من أجواء الاجتماع
کوردستان اليبشمركة إقليم كوردستان أربيل القنصلية الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماعٍ مع مسؤول مستشاري التحالف الدولي ومسؤول فريق التعاون الأمني في القنصلية الأميركية بأربيل.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن الاجتماع شدّد على أهمية استمرار دعم الولايات المتحدة وقوات التحالف في إقليم كوردستان والتنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة الكوردستانية، بهدف دعم جهود الوزارة حيال قضية إصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

وفي جزءٍ آخر من اللقاء، ناقش المجتمعون الخطوات السابقة التي اتخذنها وزارة البيشمركة بخصوص تشكيل وتكليف الفرقتين الأولى والثانية في قوات البيشمركة، والتي انتهى العمل عليها إدارياً.

كما أكّد الاجتماع على تنفيذ الإجراءات الجديدة بغية إنجاح هذه المسألة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف