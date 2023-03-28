سیاسة

فيان صبري: قبل إنعقاد جلسة البرلمان العراقي لم يعترض الاتحاد الوطني الكوردستاني على تعديل قانون الانتخابات

" بحسب سجل الناخبين لعام 1957 ، فإن غالبية  سكان كركوك كانوا من الكورد "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - بعد مخاض عسير، تم تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب العراقي ، وبموجبه يجب مراجعة سجل  الناخبين في كركوك ، بناءً على سجل عام 1957.

قالت فيان صبري ، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي أثناء مشاركتها في برنامج ( حديث اليوم ) ، الذي يعرض على شاشة كوردستان 24 ، إن هذا هو التعديل الثالث لقانون الانتخابات ، والذي أجريت عليه نقاشات طويلة .

كما أضافت  صبري :" يوجد ممثلين للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في  تحالف إدارة الدولة ، وكان هناك حديث عن دمج القانونين فيما يخص الانتخابات البرلمانية والمحافظات .  

وفيما يخص محافظة كركوك لفتت فيان صبري :" نحن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم نشارك في جلسة التعديل الثانية والاتحاد الوطني الكوردستاني شارك فيها لانه تم  فصل موضوع سجل  الناخبين في كركوك ، وتم الاعتماد فقط على بطاقة الهوية والبطاقة التموينية ،لذلك لم نشارك في تلك الجلسة وقدمنا في حينها شكوى لدى المحكمة الاتحادية ، وقضت المحكمة بعدم جواز أي تمييز في مدينة كركوك .  

وتابعت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي :  "قبل بدء جلسة البرلمان تمت قراءة النقاط المتعلقة بالتعديل على الاتحاد الوطني الكوردستاني ، ولم يكن لديه اية اعتراضات بشأنها ، مشيرة انه وبحسب سجل الناخبين لعام 1957 ، فإن غالبية سكان  كركوك كانوا من الكورد  ، كما سيتم التحقق من المرحلين من خلال  زيارة لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالمادة 140 ، وبعد التأكد من صحة المعلومات يمكنهم المشاركة في التصويت.

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