سیاسة

بايدن يصف إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس بأنه "خطير"

author_image مظفر مزوري
العالم جوبايدن روسيا الولايات المتحدة اسلحة نووية بيلاروسيا

أربيل (كوردستان24)- وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس بأنه "خطير".

وقال بايدن في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".

وكان سيّد الكرملين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الزعيم الاستبدادي الذي يعد أحد أقرب حلفاء بوتين.

وندّدت واشنطن بالإعلان الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من عام على بدء موسكو غزو أوكرانيا الموالية للغرب والمحاذية لكل من روسيا وبيلاروس.

لكن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على أن روسيا بصدد نقل أسلحة نووية.

وقال بايدن "لم يفعلوا ذلك بعد".

المصدر: AFP

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف