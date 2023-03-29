سیاسة

فوربس :  حتى لو إمتلك إقليم كوردستان نظامًا مضادًا للصواريخ ،فلن يشكل تهديدًا لأحد

"تزويد أربيل دبابات كيبارد الالمانية المضادة للطائرات ،وطائرات هليكوبتر ستشكل دعما جويا لقوات البيشمركة "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) – نشرت  مجلة فوربس الامريكية  أن قوات البيشمركة الكوردستانية لاتمتلك القوة الجوية الأساسية ، على الرغم من حقيقة أن إقليم كوردستان حليف للولايات المتحدة ويواجه تحديات وتهديدات أمنية مختلفة.

 

وذكرت المجلة في تقرير أن توفير أنظمة C-RAM لإقليم كوردستان سيمنح أربيل القدرة على مواجهة تهديدات هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وبحسب التقرير " بالإضافة إلى نظام C-RAM ، فإن تزويد أربيل بالدبابات الألمانية الأوتوماتيكية (كيبارد ) المضادة للطائرات سيكون له تأثير كبير على مكافحة الطائرات بدون طيار المستخدمة ضد إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة ،ولقد تم استخدام دبابات كيبارد الألمانية الأوتوماتيكية المضادة للطائرات لإسقاط الطائرات بدون طيار الإيرانية في الحرب الأوكرانية.

 

وقالت فوربس إنه مع توفير أنظمة مضادة للصواريخ لإقليم كوردستان ، إذا أعطيت عدة طائرات هليكوبتر من طراز AH-6 ، في محاربة داعش ، يمكن أن توفر دعما جويا  لقوات البيشمركة.

 AH-6هي طائرة هليكوبتر مقاتلة من المستوى الاول  تكلف كل منها حوالي 2 مليون دولار.

 

وأشار التقرير أيضا ، إذا كان إقليم كوردستان يمتلك مروحيات مقاتلة متطورة وعدة أنظمة دفاع جوي ، فلن يشكل ذلك تهديدًا لأي جانب ، ولكن سيكون له تأثير كبير في تحسين قدرة قوات البيشمركة على الدفاع عن منطقتهم.

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