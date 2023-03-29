سیاسة

التجارة الدولية تُلزم العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية التحكيم

author_image دیار بکر
العراق

 أربیل (كوردستان 24 )- قالت وزارة الطاقة التركية، إن غرفة التجارة الدولية ألزمت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد تتعلق بصادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا.

وقالت وزارة الطاقة التركية في بيان لها، إن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون أن يذكر حجم التعويضات التي أمر العراق بدفعها.

وتتعلق القضية بادعاء العراق أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في العام 2014.

وقال مصدر مطلع على القضية إن المحكمة الجنائية الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كوردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي تم بموجبه بيع نفط حكومة إقليم كوردستان.

لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.

وقدر أن صافي المبلغ الذي تدين به تركيا للعراق بلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد.

وقالت وزارة الطاقة التركية في أول بيان رسمي لها بشأن هذه القضية ، إن المحكمة الجنائية الدولية ألغت أربعة من خمسة مطالب من العراق، كما أمرت (المحكمة الجنائية الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا".

واضاف البيان ان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في ايجاد حل دائم بين طرفي الخلاف".
 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف