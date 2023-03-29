سیاسة

أمريكا تحذر بشأن استهداف قواعدها بالعراق وسوريا: سنرد وقتما وكيفما نشاء

"الولايات المتحدة سترد في الزمان والطريقة المناسبتين لدى وقوع أي هجوم ضد قواعدها"
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العراق

‌أربيل (كوردستان 24 ) - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن واشنطن سترد وقتما وكيفما تشاء على استهداف الجنود الأمريكين في القواعد المتمركزة في سوريا والعراق.

وأضاف كيربي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن بلاده سترد بالشكل اللازم على استهداف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران للمنشآت الأمريكية في سوريا والعراق.

وصرح بأن الولايات المتحدة سترد في الزمان والطريقة المناسبتين لدى وقوع أي هجوم ضد قواعدها.

وذكرت مصادر السبت أن حقلي عمر للنفط، وكونيكو للغاز ومحيطهما تعرضا لهجمات صاروخية حيث تتمركز القوات الأمريكية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن "طائرة مسيرة استهدفت الخميس منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من القوات الأمريكية".

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