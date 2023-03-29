البنك المركزي يعلن قرب إصدار قرار بشأن إمكانية طبع فئة 20 ألف دينار

أربيل (كوردستان 24 ) - توقع البنك المركزي، اليوم الأربعاء، 28 اذار انخفاض الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي خلال الفترة المقبلة، وفيما أشار إلى قرب إصدار قرار بشأن إمكانية طبع فئة 20 ألف دينار، أوضح إجراءاته في مراقبة المصارف التجارية.

وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك، محمد منير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حزم وإجراءات البنك المركزي العراقي أسهمت في الحد من الصعود المتواصل بسعر صرف الدولار"، متوقعاً "انخفاض الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي في الفترة المقبلة من خلال الحزم: الأولى والثانية والثالثة للبنك المركزي فضلاً عن دعم الحكومة المتواصل".

وتابع منير، أن "البنك المركزي في تحديث متواصل للإجراءات كافة، وكل خطوة يتم إطلاقها يتم الاطلاع وقياس مدى استجابتها وأثرها في السوق وماهي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت".

وبشأن طبع فئات نقدية جديدة، أشار منير، إلى أن "البنك المركزي يقوم بتعديل وتحديث أوراق العملة استجابة لطلبات السوق وتطوراته والحد من التزييف"، مبيناً، أن "دائرة الإصدار والخزائن تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدم طبعها".

وبخصوص بناية البنك المركزي، أكد، أن "العمل جارٍ على قدم وساق وعلى مدار 24 ساعة لإكمالها".

ولفت في جانب آخر، إلى، أن "دائرة مراقبة الصيرفة والائتمان، تقوم بمراقبة المصارف التجارية، وهناك فِرَقُ تفتيشٍ ميدانية ومكتبية تتولى مسؤولية الرقابة على عمل المصارف وأدائها".

وأكد، أن "أبواب البنك المركزي وهواتفه مفتوحة أمام أي شكوى يقدمها المواطن على المصارف أو إحدى جهات المؤسسات المالية أو التجار، ويتم تلبية الشكوى واتخاذ الإجراء العاجل بشأنها"