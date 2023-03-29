مدربٌ شاب سيتولى مهمة تدريب ريال مدريد خلفاً لـ أنشيلوتي

أربيل (كوردستان 24)- فجّر المدير الرياضي السابق لنادي هوفينهايم الألماني، إرنست تانر، مفاجأة من العيار الثقيل، باحتمالية أن يقود جوليان ناجلسمان تدريب ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

وكان جوليان ناجلسمان قد رفض عرضاً من توتنهام الإنجليزي، بحسب التقارير الألمانية، للإشراف على تدريب الفريق اللندني، خلفاً للإيطالي أنطونيو كونتي.

ويعد جوليان ناجلسمان حالياً على رأس المرشحين لتدريب ريال مدريد، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قد يغادر معقد المدير الفني للفريق الملكي في نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ترشيح ناجلسمان لتدريب ريال مدريد، بعد إقالته من الإدارة الفنية لبايرن ميونخ، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في المباراة الأخيرة، أمام باير ليفركوزن (2-1)، والتي خسر معها أيضا صدارة الدوري الألماني.

قال إرنست تانر، أحد أصدقاء ناجلسمان والذي سبق أن عمل معه من قبل في هوفينهايم الألماني: "سيكون ريال مدريد بالتأكيد أحد خيارات جوليان".

وأوضح بشأن توقعه لوجهة المدرب الشاب المقبلة: "بحسب ظني من حيث لغته واهتماماته، أرى أن الذهاب إلى الدوري الإنجليزي هي الخطوة المنطقية".

وتأتي هذه التصريحات، بالتوازي مع التقارير الألمانية، التي أكدت أن ناجلسمان يريد دراسة المشروع الرياضي لأي فريق سيتولى تدريبه، لفترة قبل الموافقة أو رفض العرض الذي قدم له.