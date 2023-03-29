سعر صرف العملات وأسعار الذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 154.600 دينار عراقي
100 يورو = 1670500 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 189.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 8000 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 3100 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2025 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 490.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 435.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 365.000 دينار عراقي