وزارة التعليم الكوردستانية تخصص 6 آلاف مقعد للدراسات العليا

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان آرام محمد قادر، اليوم الأربعاء، تخصيص 6 آلاف مقعد لقبول الطلبة بالدراسات العليا في الجامعات والمعاهد في الإقليم خلال العام الدراسي 2022 - 2023.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل كوردستان 24 ، إن نسبة المقاعد للدراسات العليا للسنة الدراسية الحالية هي مقاربة للسنة الماضية.

وأضاف أنه تم تخصيص 6 آلاف مقعد للمستويات الثلاثة بالدراسات العليا، وهي كالاتي: الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه.

وأوضح الوزير، أن هذه المقاعد تتوزع على هذا النحو: الموظفون في وزارة التعليم العالي، موظفو الوزارات في إقليم كوردستان، خريجو جامعات ومعاهد الإقليم.

وبينّ أيضا، أن 1200 مقعد سيُخصص للدبلوم العالي، و3000 مقعد للماجستير، و1800 مقعد للدكتوراه.