واشنطن ترفض التطبيع مع الأسد وتنصح الآخرين بعدم فعل ذلك!

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الولايات المتحدة عن رفضها التطبيع مع الحكومة السورية، في ظلّ غياب تقدمٍ حقيقي لحلٍّ سياسي في البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن "موقف واشنطن الرافض للتطبيع لم يتغير"، مؤكداً "لن نطبع مع نظام الأسد، ولا نشجع الآخرين على فعل ذلك".

يأتي ذلك، وسط ورود تقاريرٍ تفيد بعقد اجتماعٍ رباعي في موسكو أبريل نيسان المقبل، يجمع نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا لاستئناف الاتصالات بين أنقرة ودمشق.

إلى ذلك، أشار باتيل خلال مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء، "أن تهريب المخدرات من جانب نظام الأسد وحزب الله والأطراف التابعة لهما يهدد الاستقرار في المنطقة".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 6 أشخاص، بينهم اثنان من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، لدورهم في إنتاج منشط الكبتاغون الخطير أو تصديره.

في غضون ذلك، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى إنشاء هيئة أممية معنية بمتابعة مصير ومكان آلاف المفقودين في سوريا، وفق الجزيرة نت.

وقال غوتيريش، خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، إن مكان نحو 100 ألف سوري لا يزال غير معروف وكذلك مصيرهم.

وأضاف أن هناك حاجة إلى اتخاذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة لتوفير مسار فعال لمعرفة مصير المفقودين ومكانهم، ومتابعة إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم الدعم للأسر المتضررة.