رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل السيّد صادق محمد باقر الحكيم

أربیل (كوردستان 24 ) - عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 29 آذار (مارس) 2023، برحيل السيّد صادق محمد باقر الحكيم.

وفيما يلي نص التعزيّة:

الأخ السيّد عمار الحكيم

عائلة الفقيد والسادة آل الحكيم الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل سماحة السيّد صادق محمد باقر الحكيم، نجل سماحة آية الله العظمى السيّد محمد باقر الحكيم.

وإذ نتقدم إليكم بأحر مشاعر العزاء والمواساة، فإننا نبتهل إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وعائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

29 آذار 2023