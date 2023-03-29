روسيا تعلن عن اتفاق مع الهند لزيادة امدادها بالنفط "بشكل كبير"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" الأربعاء توقيعها عقداً مع شريك هندي من أجل "زيادة" شحنات النفط الروسي "بشكل كبير"، فيما تسعى موسكو المستهدفة بعقوبات غربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، لإعادة توجيه مبيعاتها إلى آسيا.

وقالت "روسنفت" في بيان إن رئيسها إيغور سيتشين خلال رحلة إلى الهند "وقع مع شركة إنديان أويل كومباني اتفاقاً لزيادة إمدادات النفط بشكل كبير إلى الهند".

ولم تحدد الشركة الروسية قيمة العقد الموقع ولا الكميات التي اتفق عليها بموجب هذه الصفقة.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان روسيا أن صادراتها النفطية إلى الهند ازدادت 22 مرة في العام 2022.

وتحاول روسيا المستهدفة بعقوبات اقتصادية غربية شديدة وبحظر على مشتقات النفط بسبب هجومها على أوكرانيا، إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز إلى دول أخرى خصوصاً في آسيا.

وتعد الهند والصين، وهما بلدان مستهلكان للطاقة بشكل كبير، في طليعة الدول التي تعتمد عليها موسكو لتعويض العقود في أوروبا.

وأضافت روسنفت في بيانها الأربعاء "ناقش الطرفان أيضاً ... احتمالات السداد بالعملة الوطنية" في الوقت الذي تحاول روسيا إزالة الدولار من اقتصادها لتصبح أقل اعتماداً على واشنطن.

وبحسب بيانات لوزارة التجارة الهندية ذكرت في البيان الصحافي، أصبحت روسيا العام الماضي وللمرة الأولى في تاريخها، أحد الشركاء التجاريين الخمسة الرئيسيين للهند، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين 38,4 مليار دولار.