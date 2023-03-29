سیاسة

القوات الأمنية تعتقل "إعلامي داعش" في صلاح الدين

author_image سوار أحمد
العراق داعش القوات الأمنية صلاح الدين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الأربعاء، القبض على ما يسمى إعلامي داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للمديرية، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة إلى  مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة القوات الأمنية تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد وعلى أثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان يعمل بعدة صفات في عصابات داعش الإرهابية، منها كان يعمل إعلامي داعش في صلاح الدين ويجبر المواطنين على البيعة والمناصرة للإرهاب وكذلك كان يدلي بالمعلومات عن أبطال قواتنا الأمنية والإبلاغ عن محل سكناهم ويعمل مرافقاً لأحد القياديين الإرهابيين في قضاء الشرقاط."

وأشار إلى أنه "جرى تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".

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