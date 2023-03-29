سیاسة

"بقدرات تصوير متطورة".. إسرائيل تُطلق قمرا صناعيا عسكريا جديدا للتجسس

author_image سوار أحمد
© أ ف ب/ أرشيف
© أ ف ب/ أرشيف
الشرق الاوسط قمر صناعي تجسس اسرائيل

أربيل (كوردستان24)- أطلقت اسرائيل فجر الأربعاء قمرا عسكريا جديدا للتجسس بقدرات تصوير متطورة، "هو الأكثر تقدما من نوعه، وله قدرات رصد رادارية فريدة وسيمكن من جمع المعلومات الاستخبارية في أي طقس وأي ظروف رؤية".

وأعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية أنها أطلقت، فجر الأربعاء،أنها أطلقت، قمرا جديدا للتجسس بقدرات تصوير متطورة. وقالت الوزارة في بيان "إن القمر الصناعي العسكري أوفيك-13 (افق-13) أطلق إلى المدار في الساعة 02:10 صباحا (23:10 ت غ) من موقع في وسط البلاد".

وقال رئيس معهد إسرائيل لصناعة الطيران والفضاء، بوعز ليفي، في البيان نفسه إن القمر الجديد "هو الأكثر تقدما من نوعه، وله قدرات رصد رادارية فريدة وسيمكن من جمع المعلومات الاستخبارية في أي طقس وأي ظروف رؤية".

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "نواصل تعزيز قدراتنا بكل أبعادها في مواجهة التحديات المختلفة" مؤكدة أن "لا حدود لطموحات مؤسسة الدفاع الإسرائيلية".

طُوِر القمر "أوفيك-13" بالتعاون مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة والجيش الإسرائيلي ومن المقرر نقله إلى وحدة استخبارات عسكرية بحسب الوزارة. بقدرات تصوير متطورة. وقالت الوزارة في بيان "إن القمر الصناعي العسكري أوفيك-13 (افق-13) أطلق إلى المدار في الساعة 02:10 صباحا (23:10 ت غ) من موقع في وسط البلاد".

وقال رئيس معهد إسرائيل لصناعة الطيران والفضاء، بوعز ليفي، في البيان نفسه إن القمر الجديد "هو الأكثر تقدما من نوعه، وله قدرات رصد رادارية فريدة وسيمكن من جمع المعلومات الاستخبارية في أي طقس وأي ظروف رؤية".

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "نواصل تعزيز قدراتنا بكل أبعادها في مواجهة التحديات المختلفة" مؤكدة أن "لا حدود لطموحات مؤسسة الدفاع الإسرائيلية".

طُوِر القمر "أوفيك-13" بالتعاون مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة والجيش الإسرائيلي ومن المقرر نقله إلى وحدة استخبارات عسكرية بحسب الوزارة.

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