سیاسة

التعليم العالي تحدد موعد الامتحانات النهائية في الجامعات

author_image سوار أحمد
کوردستان الامتحانات الجامعات وزارة التعليم العالي

أربيل (كوردستان24)- حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، الأول من حزيران المقبل موعدا لأداء الامتحانات النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2023/2022.

وأفاد بيان للوزارة، أن "القرار الذي جرى التصويت عليه في هيئة الرأي تضمن أن تبدأ الامتحانات في الجامعات العراقية كافة (موحدة) بتاريخ 2023/6/1 وتنتهي في 2023/6/19".

واشار البيان الى ان "امتحانات وزارة التربية ستكون في بنايات الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التي من المزمع أن تبدأ في 2023/6/20، على ان يجري التنسيق والتعاون بين الجامعة ووزارة التربية في حال وجود امتحانات لبعض التشكيلات الجامعية لتدارك أي تعارض مع امتحانات الدراسة الإعدادية".

من جهته وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بتعضيد بيئة التكامل مع وزارة التربية بشأن امتحانات الدراسة الإعدادية وتقديم كل صور التعاون الممكنة لإنجاح متطلبات خدمة المجتمع.

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