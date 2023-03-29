صحة وبیئة

هزة أرضية جديدة تضرب منطقة تركية

author_image سوار أحمد
ترکیا تركيا هزة ارضية

أربيل (كوردستان24)- قالت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن مركز الهزة في قضاء سايمبيلي بأضنة، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وأفادت أن الهزة وقعت على عمق 9.38 كيلومترات.

وفي وقت سابق ضرب زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 ضربا جنوب شرق تركيا ومناطق شمال سوريا في 6 شباط/ فبراير الماضي، وكان مركز الهزات محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأعقبتهما مئات الهزات الارتدادية، الأمر الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف من الناس، وخلف دمارا ماديا هائلا.

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