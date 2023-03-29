تركيا تنفي تغريمها 1.4 مليار دولار من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس

أربيل (كوردستان 24)- نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، صحة الأنباء المتداولة حول تغريم لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، لبلاده في إطار دعوى تصدير بترول رفعتها الحكومة الاتحادية في العراق ضد أنقرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، أنه لا صحة لتغريم اللجنة الدولية، تركيا بـ1.4 مليار دولار.

وأوضح أن اللجنة الدولية أعدت تقريراً موسعاً حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا، دون فرض الغرامة المالية.

وأفاد بأن اللجنة الدولية رفضت 4 من أصل 5 ادعاءات تقدم بها العراق في إطار الدعوى، وتم قبول ادعاء واحد.

وأشار إلى وجود بعض المطالب والادعاءات التركية أيضاً في إطار الدعوى القضائية، مبيناً أن اللجنة الدولية قبلت 5 منها ورفضت السادسة.

الوزير التركي أضاف أنه وبناء على ذلك، يقوم المختصون القانونيون حالياً لدى وزارته، بدراسة الموضوع.

ولفت إلى وجود اتفاقية أصلاً بين تركيا والعراق حول تصدير النفط، مبيناً أن تلك الاتفاقية متطابقة مع القانون الدولي ومع التقرير الموسع الذي أصدرته لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية.

وأردف: "نعتزم تبني دورٍ بناء في هذا الخصوص، والموضوع يحتاج إلى مرور بعض الزمن كي يصبح أكثر وضوحاً".

المصدر: وكالة الأناضول