البابا فرنسيس في المستشفى بسبب إصابته بعدوى بالجهاز التنفسي

أربيل (كوردستان24)- أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس أدخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص مقررة مسبقا، وثبت أنه مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي ما يستدعي بقاءه في المستشفى "لبضعة أيام".

وأوضح مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن مرض البابا 86 عاما، لا يتعلق بكوفيد-19.

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن الفحوصات "كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفسي (ليست إصابة بكوفيد-19) ستتطلب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى".