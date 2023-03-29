جوتيار عادل: علينا تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي علينا تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد.

وقال جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24، "نحن في حكومة إقليم كوردستان لدينا رؤية واضحة، والسياسة التي تم اتباعها في السابق في قضية النفط جائزة من الناحيتين القانونية والدستورية".

وأضاف أن "قرار محكمة باريس سيُلحق الضرر بجميع العراقيين"، مشيراً إلى أن "حكومة إقليم كوردستان كانت وما تزال تواصل مباحثاتها مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق".

وأكد أن "وفد حكومة إقليم كوردستان زار بغداد مرتين خلال الأيام الأخيرة، وهناك تقدم جيد في المباحثات"، مضيفاً أن "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع بغداد بشأن قانون الموازنة العامة، ومن ضمنها قانون النفط والغاز".

وعبّر عن اعتقاده "بوجود تفاهم جيد بين أربيل وبغداد"، مؤكداً أن "كلاهما حريص على إيجاد حل لهذه المشكلة، والتوصل إلى اتفاق، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج".

وشدد على أن "تعطيل تصدير نفط إقليم كوردستان، سيلحق الضرر بصناعة النفط في الإقليم والعراق"، مؤكداً أنه "ينبغي على الجانبين العمل معاً لحل هذه المشكلة".

وأشار إلى أنه "في العام 2014، وأثناء هجوم داعش على إقليم كوردستان، قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة"، مضيفاً "لكننا تمكنا من تجاوز هذه الأزمة".

وتابع "نعتقد أن مشكلة تصدير النفط ستُحل خلال وقت قريب"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان أولت الاهتمام بقطاعات أخرى متمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة والإعمار والاستثمار"، مشيراً إلى أنه "ينبغي علينا تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد".