أردوغان يشن هجوما لاذعا على المعارضة ويتهمها بالخيانة

أربيل (كوردستان 24 ) - شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على المعارضة في بلاده واتهمها بخيانة الوطن والعمالة للخارج. وقال أردوغان، في لقاء خاص مع قناة ATV التركية، إن " تلك المعارضة الخائنة هي معادية للجيش والشرطة في تركيا بشكل كامل".

وتحدث أردوغان عن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، قائلا إن الأخير "يلتقي مع قادة المنظمات الإرهابية ليدعموه بالانتخابات".

وقال إن "المعارضة في تركيا لا يوجد لديها حب الوطن، وكل همّها يتلخص بالدفاع عن قادة المنظمات الإرهابية والسعي لإخراجهم من السجن".

كذلك اتهم أردوغان المعارضة في بلاده بأنها كانت "تحرّض الناس في تركيا ضد الدولة والحكومة والجيش التركي، بعد وقوع الزلزال في جنوبي تركيا".