سیاسة

أردوغان: بوتين قد يزور تركيا في نيسان المقبل لتدشين مفاعل نووي

author_image سوار أحمد
ترکیا تركيا روسيا بوتين اردوغان

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يزور أنقرة في 27 نيسان المقبل، لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، والذي شيدته شركة روسية حكومية.

وقال أردوغان لقناة "إيه.تي.في" الخاصة، "ربما يكون هناك احتمال أن يأتي بوتين في 27 نيسان المقبل، أو ربما نجري اتصالاً بحفل التدشين عبر الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولى في (محطة) أكويو".

وأعلن أردوغان في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن تركيا ستحمّل أول وحدة للطاقة في محطة أكويو النووية بأول وقود نووي، وستمنحها رسمياً وضع منشأة نووية في 27 نيسان.

وقال الكرملين إن بوتين وأردوغان ناقشا خلال اتصال هاتفي، التنفيذ الناجح لمشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة، من بينها تشييد محطة أكويو للطاقة النووية.

وأعلنت أنقرة في وقت سابق، عن خطط لإطلاق أول مفاعل بأكويو في عام 2023.

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