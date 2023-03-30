الذكاء الاصطناعي يعرض 300 مليون وظيفة للخطر

أربيل (كوردستان24)- رجح تقرير لمجموعة "غولدمان ساكس" المالية، ان ثورة الذكاء الاصطناعي يمكنها القضاء على 300 مليون وظيفة بدوام كامل في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وبحسب التقرير، يرى خبراء اقتصاديون أن 18 بالمئة من العمل على مستوى العالم يمكن للتقنية أن تقوم به، وسط توقعات بأن تكون التأثيرات أعمق في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة.

ويعود ذلك جزئيا إلى أن العمال ذوي الياقات البيضاء يُنظر إليهم على أنهم أكثر عرضة للخطر من العمال اليدويين.

وأفاد الاقتصاديون بأن من المتوقع أن يكون الإداريون والمحامون هم الأكثر تضررا مقارنة بـ "التأثير الضئيل" الملحوظ على المهن التي تتطلب مجهودا بدنيا أو المهن الميدانية مثل أعمال البناء والإصلاح.

في الولايات المتحدة وأوروبا، ستكون ما يقرب من ثلثي الوظائف الحالية "معرضة لدرجة معينة من أتمتة الذكاء الاصطناعي"، وما يصل إلى ربع جميع الأعمال يمكن أن ينجزها الذكاء الاصطناعي بالكامل، وفقا لتقديرات "غولدمان ساكس".

و"على الرغم من أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل من المرجح أن يكون كبيرا، إلا أن معظم الوظائف والصناعات معرضة جزئيا فقط للأتمتة وبالتالي من المرجح أن يتم استكمالها بدلا من استبدالها بالذكاء الاصطناعي"، حسبما ذكر التقرير.