سیاسة

الهجرة تعلن توزيع 950 حصة إغاثية للنازحين في عشوائيات الأنبار

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العراق

 أربيل (كوردستان 24 ) - اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، 30 اذار توزيع 950 حصة إغاثية للنازحين في عشوائيات بزيبز بمحافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته كوردستان 24  أنه "بمتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزع فريق الوزارة الميداني في محافظة الأنبار 950 حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة من أهالي منطقتي جرف النصر والعويسات والتي اتخذت من عشوائيات بزيبز سكنً لها".

واضافت ان "وزيرة الهجرة اوعزت الى زيادة توزيع المساعدات بين الأسر النازحة لسد احتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك". 

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