سیاسة

توجيه من وزير الداخلية بشأن منسوبي قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات

"إجازة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات خلال فترة العلاج ممن يتقدم منهم من تلقاء نفسه لغرض العلاج"  
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العراق

 أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، الخميس، 30 اذار أن وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، وجه بمنح إجازة لمنسوبي قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات، وذلك خلال فترة العلاج.

وقالت المديرية في بيان تابعته كوردستان 24 "وجه وزير الداخلية بمنح إجازة لمنتسبي  قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات خلال فترة العلاج ممن يتقدم منهم من تلقاء نفسه لغرض العلاج"  

واضافت، "ستباشر اللجنة العليا التي تشكلت بأمر وزير الداخلية برئاسة المديرية العامة لشؤون المخدرات وعضوية المديريات المختصة، أعمالها بدءا من تاريخ 1/4/2022، لفحص كافة الضباط والموظفين والمنتسبين في وزارة الداخلية بشكل مفاجئ وبأوقات مختلفة لكشف حالات تعـاطي المدرات، وعقوبة الطرد من الخدمة بانتظار المتعاطين ممن لم يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج"

 

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