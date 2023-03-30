البرلمان التركي يصوّت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو

أربيل (كوردستان24)- يصوت البرلمان التركي اليوم الخميس، على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بعد أن أصبحت تركيا العضو الأخير في التحالف الدفاعي الذي لم يمنح بعد الموافقة على ذلك.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان عند الساعة 14:00 (11:00 ت غ) جلسة للتصويت على طلب الدولة الاسكندنافية أن تصبح العضو الـ31 في الحلف الدفاعي الغربي.

ويسيطر الرئيس رجب طيب إردوغان على البرلمان من خلال تحالف مع حزب يميني. وغالبية نواب المعارضة يدعمون أيضا الطلب الفنلندي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وبعد مصادقة تركيا يبقى أمام فنلندا، التي تشترك بحدود طولها 1300 كلم مع روسيا، خطوات تقنية قليلة للانضمام رسميا للتكتل.

وتخلت فنلندا وجارتها السويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وقررتا الانضمام للتحالف في مايو (أيار) الماضي.

وقُبل طلبهما في قمة للناتو في 2022 لكن لا يزال يتعين المصادقة عليهما في جميع برلمانات دول الحلف، وهي العملية التي تأخرت عند وصولها إلى تركيا والمجر.

ويعارض إردوغان بشدة الطلب السويدي بسبب عدد من الخلافات بين البلدين.