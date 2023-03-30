النقل النيابية تبحث مع مسؤولي النجف الأشرف مصير واردات مطارها وملفات أخرى

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت لجنة النقل والمواصلات النيابية، اليوم الخميس، 30 اذار عن استضافة مرتقبة لمحافظ النجف الأشرف ومدير مطار المحافظة ورئيس سلطة الطيران المدني، فيما كشفت عن أهم الملفات التي ستتم مناقشتها.

وقالت رئيس اللجنة النائبة زهرة البجاري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مهام اللجنة رقابية وتشريعية"، مشيرة إلى، أن "اللجنة ستستضيف محافظ النجف الأشرف ورئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار المحافظة لمناقشة الملفات الخاصة بعمل المطار والوقوف على الصفة القانونية لاستثمار مطار النجف الأشرف وكذلك الاطلاع على موقف الاجازة الاستثمارية الممنوحة الى شركة العقيق الاستثمارية وبيان الموقف القانوني لايرادات المطار المالية وأين تذهب هذه الواردات؟ وهل تم تسليم المحافظة حصتها والبالغة 50 بالمئة من الواردات؟ حسب العقد المبرم بين المحافظة وشركة العقيق المستثمرة".

وأضافت، أن "الاستضافة تتضمن أيضا الاطلاع على أداء سلطة الطيران في الأمور الفنية والتشغيلية للمطار".

وبشأن الخروقات، لفتت البجاري، الى أن "سلطة الطيران مكلفة وحسب الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 2017/11/19 بتشكيل لجنة لاغراض استلام مطار النجف الاشرف وحل المشاكل العالقة فيه".