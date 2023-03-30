سیاسة

مدارس أربيل تحتضن فعاليات بشأن حماية البيئة

" من خلال هذه الفعاليات نعلم ابنائنا الحفاظ على البيئة والنظافة في المجتمع الكوردستاني"
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - شهدت مدارس محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس،30 اذار اقامة فعاليات يوم البيئة التربوي، في حين أكدت ادارة المحافظة على أن الحفاظ على البيئة والنظافة في الإقليم يبدأ عبر المدارس.

وبحسب مراسل كوردستان 24 أن  محافظة أربيل بالتعاون مع منظمات غير حكومية أقامت احتفالية أحيت عبرها يوم البيئة التربوي في اقليم كوردستان عبر فعاليات تمت إقامتها في مدارس اربيل.

واضاف المراسل، أن الفعاليات تضمنت توزيع حاويات النفايات وتعليمات تتضمن الحث على نظافة البيئة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده داخل احدى المدارس بمحافظة أربيل وحضرته كوردستان 24  إن "هذه الفعاليات البيئية مهمة لأنها بوابة للتربية والمعرفة، وعبرها نعلم ابنائنا الحفاظ على البيئة والنظافة في المجتمع الكوردستاني بشكل عام والمدارس بشكل خاص".

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