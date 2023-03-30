اسعار صرف العملات والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 152.350 دينار عراقي

100 يورو = 164500 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 186.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8000 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3000 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2022 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 485.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 430.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 360.000 دينار عراقي