إيلون ماسك: الدولار مهدد بفقدان مكانته كعملة احتياطية عالمية

أربيل (كوردستان24)- قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك الأربعاء، أن السياسة النقدية المتشددة للولايات المتحدة تجبر الدول الأجنبية على التخلي عن الدولار.

ونشر ماسك على حسابه في موقع تويتر، ان "سياسة الولايات المتحدة كانت صارمة للغاية، ما جعل الدول ترغب في التخلي عن الدولار واقترن ذلك بالإنفاق الحكومي الزائد الذي أجبر البلدان الأخرى على امتصاص جزء كبير من تضخمنا (التضخم في الولايات المتحدة)".

وعبر رجل الأعمال الأميركي عن رأيه، في إطار رده على تغريدة نشرها المحلل المالي جينيفيف روش ديكتي، الذي قال إن العملة الأميركية تفقد مكانتها كعملة احتياطية.

وأعلنت البرازيل والصين، يوم الأربعاء، عن إنشاء مركز للمقاصة، الذي يتيح التسويات بين البلدين دون استخدام الدولار، وكذلك الإقراض بالعملات الوطنية لتسهيل وتخفيض تكلفة المدفوعات بين الدول والتخلص من الاعتماد على الدولار في العلاقات الثنائية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشكل متواصل سعر الفائدة الرئيسي منذ العام الماضي لمحاربة التضخم، ورغم ذلك لا يزال معدل نمو أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بعيداً عن الهدف البالغ 2 بالمئة.