سیاسة

السوداني يتابع استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

author_image سوار أحمد
العراق السوداني اجتماع مفوضية الانتخابات

أربيل (كوردستان24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء الإتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وفق القانون الجديد، وذلك في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة الالتزامات التي انطوى عليها القانون الجديد، منها الموعد المحدد ومراكز  التدقيق، وحاجة المفوضية إلى الدعم اللوجستي لتمكينها من إجراء التعاقدات الخاصة بتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، كبطاقات الاقتراع وغيرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء،    دعم الحكومة عمل المفوضية في التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وضمان نجاحها. وبيّن سيادته أنه سيتم توجيه جميع السادة المحافظين لتقديم الدعم إلى المفوضية، بما يساعد في إنجاح هذه العملية الديمقراطية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف