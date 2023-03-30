عبد اللطيف رشيد يؤكد ضرورة إنصاف ذوي ضحايا شهداء الأنفال وإكرام ذكراهم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة إنصاف ذوي ضحايا شهداء الأنفال وإكرام ذكراهم.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد جمعية الدفاع عن قضية الأنفال وضم قائممقام السلمان علي مخلف جبار، ومدير عام الشهداء والمؤنفلين في گرمیان جبار عمر صالح، ورئيس جمعية الدفاع عن قضية الأنفال محسن رشيد محي الدين، وملا هاوار الشافعي ورحمن خورشيد وتحسين حميد صالح".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، أن "تعويض ذوي الشهداء وإنصافهم هي مسؤوليتنا جميعاً، ومن الضروري توحيد الجهود في هذا الصدد من خلال منظمة واحدة تمثل جميع المؤنفلين، ومحاولة إعادة رفاة المتبقين إلى ذويهم".

من جانبهم، "ثمّن أعضاء الوفد توجيهات رئيس الجمهورية، وأكدوا أنهم يمثلون المسؤولين عن متابعة قضية الأنفال، مشيرين إلى طلبهم بإعادة رفاة الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة، وإقامة مراسم رسمية لإحياء ذكرى الجريمة، معربين عن أملهم في دعم الرئيس من أجل تعويض ضحايا الأنفال لدى الحكومة".

وجريمة الأنفال بدأت في سنة 1987 - 1988 من قبل النظام السابق ضد الشعب الكوردي في كوردستان العراق، وراح ضحية هذه الجريمة 182 ألف شخص من نساء وأطفال وشباب وكبار في السن، اعتقلوهم وبعد ذلك قتلوهم ودفنوهم في مقابر جماعية بصحراء جنوب العراق، كما وتم تدمير 5000 قرية كوردية بالكامل.