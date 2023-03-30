سیاسة

روسيا تقضي بحبس الصحفي الأمريكي المتهم بـ "التجسس" احتياطياً لشهرين

وقد أعربت الصحيفة عن "قلقها البالغ" إزاء توقيف مراسلها إيفان غيرشكوفيتش
author_image أحمد حاجي
الصحفي الأمريكي في صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش
الصحفي الأمريكي في صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش
العالم روسيا حبس صحفي أمريكي متهم بالتجسس

أربيل (كوردستان 24)- قررت محكمة روسية اليوم الخميس حبس الصحفي الأمريكي في صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، الذي أوقف واتهم بالتجسس، احتياطياً لمدة شهرين.

وذكرت المحكمة في بيان: "بقرار من محكمة ليفورتوفو في موسكو في 30 آذار مارس 2023 في إطار قضية غيرشكوفيتش إي، المشتبه بارتكابه جريمة... تم اختيار إجراء الحبس الوقائي (...) حتى 29 مايو (أيار)". ويجوز تمديد حبسه في نهاية هذه المدة.

وقد أعربت الصحيفة عن "قلقها البالغ" إزاء توقيف مراسلها إيفان غيرشكوفيتش، وقالت، في بيان، إن "(وول ستريت جورنال) تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة غيرشكوفيتش".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أفاد في بيان نقلته الوكالات الروسية، بأنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش"، موضحاً أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي لحساب واشنطن وأنه يجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

 

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