الأطراف السياسية العراقية تبدي تفاؤلها بشأن معالجة ملف النفط والغاز بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- تبدي الأطراف السياسية الشيعية في مجلس النواب العراقي عن تفاؤلها، بشأن معالجة ملف النفط والغاز بين أربيل وبغداد، واستئناف تصديره من جديد عبر تركيا.

وحول هذا الأمر يقول العضو في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون محمد زيادي لكوردستان 24، "نحن بانتظار الحكومة لتحيل القضية إلى مجلس النواب، وهناك نحن وأربيل معاً سنعطي القرار النهائي بشأنها، لأننا الاثنان هما أصحاب المنزل، ومعاً سنُعالج الملف، دون تَدخُلِ أيِّ محكمةٍ أُخرى".

من جهته يقول العضو في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني لكوردستان 24، "لن تكون لدينا مشاكل مع الأطراف الأخرى بشأن ملف النفط، وننتظر المصادقة على موازنة عام 2023، وبعد ذلك سنباشر العمل على مشروع قانون النفط والغاز".

وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يومياً، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من قبل "سومو" وحكومة كوردستان، إلا أنه يجري حالياً ضخ 500 ألف برميل فقط.

وفي آخر الإحصائيات الرسمية، بلغت كميات النفط العراقي المصدرة، لشباط فبراير الماضي أكثر من 92 مليون برميل بمعدل يومي 3 ملايين و295 ألف برميل، بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دولار.

من جانبه، نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز صحة الأنباء المتداولة حول تغريم لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، بلاده مبالغ مالية في إطار دعوى تصدير بترول رفعتها الحكومة الاتحادية في العراق ضد أنقرة.

وأضاف في تصريحات صحفية الأربعاء بالعاصمة أنقرة، أنه لا صحة لتغريم اللجنة الدولية، تركيا بـ ـ1.4 مليار دولار.

وأوضح أن اللجنة الدولية أعدت تقريراً موسعاً حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا، دون فرض الغرامة المالية.

وأفاد بأن اللجنة الدولية رفضت 4 ادعاءات من أصل 5 تقدّم بها العراق في إطار الدعوى، فيما قُبِل ادعاء واحد.

وأشار إلى بعض المطالب والادعاءات التركية أيضاً في إطار الدعوى القضائية، مبيّناً أن اللجنة الدولية قبلت 5 منها ورفضت السادسة.

الوزير التركي أضاف أنه بناءً على ذلك يعمل المختصون القانونيون حالياً في وزارته، على دراسة جوانب الموضوع.

ولفت إلى وجود اتفاقية أصلاً بين تركيا والعراق حول تصدير النفط، مبيّناً أن تلك الاتفاقية متطابقة مع القانون الدولي ومع التقرير الموسع الذي أصدرته لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية.

وأردف: "نعتزم تبنِّي دور بنّاء في هذا الخصوص، والأمر يحتاج إلى بعض الزمن كي يتضح".