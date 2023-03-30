واشنطن تدين توقيف صحفي في "وول ستريت جورنال" في روسيا

أربيل (كوردستان 24)- دانت الولايات المتحدة الخميس توقيف صحفي أمريكي يعمل لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال" مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير مساعدة قنصلية له.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم على تواصل مع أسرة الموقوف ايفان غيرشكوفيتش ومع الصحيفة، وإن وزارة الخارجية تواصلت مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن "استهداف الحكومة الروسية مواطنين أمريكيين غير مقبول"، مضيفة "ندين بأشد العبارات توقيف السيد غيرشكوفيتش".

وتابعت "أود أن أؤكد بشدة أنه يتعيّن على الأمريكيين الاستجابة لتحذير الحكومة الأمريكية بعدم السفر إلى روسيا، وعلى المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو الذين سافروا إليها المغادرة على الفور".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أحيط علماً بالتوقيف.

من جهته، أقام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان رابطاً بين التوقيف وقمع الإعلام في روسيا التي تدهورت علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ الحرب في أوكرانيا.

وجاء في بيان لبلينكن "ندين بأشد العبارات مواصلة الكرملين محاولاته ترهيب ومعاقبة صحفيين وأصوات المجتمع المدني".

ويُعتقد أن غيرشكوفيتش هو أول صحفي أجنبي يتم توقيفه بشبهة التجسس في روسيا بعد الحقبة السوفياتية.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه يعي أن على الصحفيين أن يخاطروا وهم يفعلون ذلك عن إدراك.

وتابع في تصريح للصحفيين "نحن نحترم ذلك، لكنّه لا يغيّر ما نشعر به من قلق بالغ بشان وجود أمريكيين" في روسيا.

ويقبع في السجون الروسية عدد من المواطنين الأمريكيين بينهم بول ويلان، عنصر مشاة البحرية السابق الذي أوقف في العام 2018 وصدر بحقّه حكم دانه بالتجسس. وينفي ويلان ضلوعه في أي تجسس.

وقال كيربي "ليس هذا تكتيكاً جديداً يتّبعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون روس باحتجاز أجانب وخصوصاً أمريكيين".

وتابع "بالتأكيد ليس جديداً على بوتين الانتقام من الصحافة الحرة والمستقلة".

وأعرب شقيق ويلان عن أسفه لتوقيف غيرشكوفيتش ودعا إدارة بايدن إلى إعطاء الأولوية لإطلاق سراح أمريكيين معتقلين.

وجاء في بيان لديفيد ويلان "مهما اقتضى الأمر، آمل أن تتحرّك الحكومة الأمريكية بشكل سريع وحاسم لكي يتمكّن بول والسيد غيرشكوفيتش من العودة قريباً إلى عائلتيهما وأحبائهما".

وعلى الرغم من تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، أجرى البلدان عمليات تبادل للسجناء أفضت إحداها إلى إطلاق سراح لاعبة كرة السلة بريتني غراينر.