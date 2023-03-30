اقتصاد

وزارة النقل في حكومة إقليم كوردستان تبرم اتفاقية تعاون مع شركة أمريكية

من جهته قال القنصل الأمريكي خلال المؤتمر ذاته، إن مثل هذه المشاريع التكنولوجية في مجال الاتصالات والنقل توفر فرص عمل للشباب
author_image أحمد حاجي
کوردستان وزارة النقل والاتصالات اتفاقية تعاون شركة أمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أبرمت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون في مجال النقل مع شركة "أوبر" الأمريكية التي تمتلك خدمة نقل سيارات الأجرة المعروفة بـ "تكسي كريم" في الإقليم.

وجرت مراسم توقع الاتفاقية بحضور وزير النقل في الإقليم آنو جوهر، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، والقنصل العام الأمريكي في أربيل إرفن هيكس في ديوان الوزارة في مدينة أربيل.

وهنأ جوهر خلال مؤتمر صحفي مشترك انعقد على هامش توقيع العقد، خدمة "تكسي كريم" على إبرام العقد الذي ستعمل إثره بشكل رسمي في إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة النقل.

من جهته قال القنصل الأمريكي خلال المؤتمر ذاته، إن مثل هذه المشاريع التكنولوجية في مجال الاتصالات والنقل توفر فرص عمل للشباب، مؤكداً حرص بلاده على تعميق العلاقات التجارية مع إقليم كوردستان.

4441114414
4441114414
1225424
1225424
4441114414

 

 

 

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف