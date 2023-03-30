جمال كوجر: النواب السنة غير راضين عن حصة محافظاتهم ضمن الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر، اليوم الخميس، أن النواب السنة غير راضين عن حصة محافظاتهم ضمن الموازنة الاتحادية.

وقال جمال كوجر في تصريح لكوردستان 24، إن "النواب السنة غير راضين عن حصة محافظاتهم ضمن الموازنة الاتحادية، ويطالبون بإعادة مشروع القانون أو تعديله، لأن مشروع قانون الموازنة يتضمن السنوات المالية 2023 و2024 و2025".

وأضاف كوجر "لحد الآن فإن اللجنة المالية النيابية لم تطالب بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، وذلك لأن بعضاً من أعضاء اللجنة المالية هم من السنة غير الراضين عنها".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، بعجز مقداره 48.5 مليار دولار، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025".

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن العجز في الموازنة بلغ 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار) مسيطر عليه.

وأضاف العوادي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: "سيغطى العجز من مجموعة مصادر، منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى".

وتابع أن "العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل"، مشيراً إلى أن "سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولاراً".

وينتظر أن يعلن البرلمان ملاحظاته على ما ورد في مشروع الموازنة، قبيل إقرارها، ورفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها، وتحويلها إلى قانون نافذ.